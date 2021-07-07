Україна хоче отримати чіткий перелік реформ для вступу в НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО. За його словами, наша держава хоче отримати чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.
"Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО", - сказав глава держави.
Зеленський підкреслив, що ключ до позитивних рішень наших євроатлантичних прагнень це передусім успіх українських реформ.
"Ми будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ в Україні у тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку - до інтеграції з альянсом", - заявив президент.
Він звернув увагу, що Україна хоче мати узгоджені з альянсом критерії, конкретні маркери, за якими надалі буде оцінювати успішність реформ і готовність до членства.
"Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі, будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем заходу і в рамках цього заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України", - додав Зеленський.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали спільний документ.
Як писало РБК-Україна, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО - це питання часу і ціни, яку країна повинна заплатити за цей крок. Поки Україна не є членом Альянсу, то вона повинна оточити себе альянсами з дружніми державами.