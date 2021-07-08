ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба: мы хотим честного ответа от НАТО на вопрос "когда?"

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 08 июля 2021 17:49
Кулеба: мы хотим честного ответа от НАТО на вопрос "когда?" Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство по поводу неопределенности относительно вступления Украины в НАТО. Кулеба призвал Альянс честно ответить на вопрос: когда состоится вступление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

Как сказал Кулеба, Украина хочет услышать честный ответ. Если проблема в том, что государства НАТО не хотят провоцировать Россию, подчеркнул министр, то не нужно оправдывать затягивание со вступлением Украины нехваткой реформ.

"Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ", - сказал он.

Глава украинского МИД отметил, что Украина уже осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и готова продолжить внедрение новых реформ.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа вместо ответа на вопрос "когда". Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский попросил НАТО предоставить конкретный перечень реформ, которые должна выполнить Украина для вступления.

Однако в НАТО ответили Зеленскому, что это так не работает.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Украина Дмитрий Кулеба
NEWS
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине