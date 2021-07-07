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"Це так не працює". У НАТО відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу

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Вільнюс, Середа 07 липня 2021 18:00
"Це так не працює". У НАТО відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу Фото: Джеймс Аппатурай, спецпредставник генсека НАТО (flickr.com/nato)
Автор: Дмитро Левицький

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона. Аппатурай заявив, що такого переліку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію з питань реформ в Україні.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії… Я не кажу, що не має зв’язку між реформами і політичним рішенням - звісно, вони пов’язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо", - сказав Аппатурай.

Спецпредставник додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й альянс повинен бути готовим до розширення.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України в НАТО.

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