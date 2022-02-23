Кулеба: на хімзаводі в Криму евакуювали нічну зміну, може бути провокація

На хімічному заводі "Титан" в окупованому Криму евакуювали всю нічну зміну. Це може бути підготовкою для російської провокації проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Тривожні повідомлення з Криму про те, що всю нічну зміну хімзаводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. У Москви, схоже, немає межі в спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти заблокували роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" та "Чонгар", не випускаючи людей на материкову Україну.

Напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що відмова України від Криму є однією з умов урегулювання ситуації.