Кулеба: на химзаводе в Крыму эвакуировали ночную смену, может быть провокация

На химическом заводе "Титан" в оккупированном Крыму эвакуировали всю ночную смену. Это может быть подготовкой для российской провокации против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", - отметил министр.