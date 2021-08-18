ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: очікуємо безпечні умови

Новость на русском →
Київ, Середа 18 серпня 2021 11:02
Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: очікуємо безпечні умови фото: евакуація людей з Афганістану (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на даний момент головною проблемою в евакуації українців з Кабула є безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України в ефірі Сніданок з 1+1.

"Ми готові до евакуації, зараз у нас є можливість, немає достатньо безпечних умов, щоб літак піднявся в повітря. У Кабульському аеропорту неможливо нічого прогнозувати. Літак повинен був вилетіти вчора, але довелося переносити постійно виліт, але він обов'язково вилетить", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, що в Афганістані 153 українці попросили допомоги у повернення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається