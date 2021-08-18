Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: очікуємо безпечні умови

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на даний момент головною проблемою в евакуації українців з Кабула є безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України в ефірі Сніданок з 1+1.

"Ми готові до евакуації, зараз у нас є можливість, немає достатньо безпечних умов, щоб літак піднявся в повітря. У Кабульському аеропорту неможливо нічого прогнозувати. Літак повинен був вилетіти вчора, але довелося переносити постійно виліт, але він обов'язково вилетить", - повідомив Кулеба.