Кулеба о эвакуации украинцев из Афганистана: ожидаем безопасные условия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент главной проблемой в эвакуации украинцев из Кабула является безопастность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины в эфире Сніданок з 1+1.

"Мы готовы к эвакуации, сейчас у нас есть возможность, нет достаточно безопастных условий, чтобы самолет поднялся в воздух. В кабульском аэропорту невозможно ничего прогнозировать. Самолет должен был вылететь вчера, но пришлось переносить постоянно вылет, но он обязательно вылетит", - сообщил Кулеба.