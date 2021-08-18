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Кулеба о эвакуации украинцев из Афганистана: ожидаем безопасные условия

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Киев, Среда 18 августа 2021 11:02
Кулеба о эвакуации украинцев из Афганистана: ожидаем безопасные условия фото: эвакуация людей из Афганистана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент главной проблемой в эвакуации украинцев из Кабула является безопастность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины в эфире Сніданок з 1+1.

"Мы готовы к эвакуации, сейчас у нас есть возможность, нет достаточно безопастных условий, чтобы самолет поднялся в воздух. В кабульском аэропорту невозможно ничего прогнозировать. Самолет должен был вылететь вчера, но пришлось переносить постоянно вылет, но он обязательно вылетит", - сообщил Кулеба.

Напомним, что в Афганистане 153 украинца попросили помощи в возвращение в Украину.

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