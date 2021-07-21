Кулеба та Єрмак поїдуть в США, щоб підготувати візит Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом відправляться в Сполучені Штати Америки. Вони будуть готувати візит президента Володимира Зеленського у Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Єрмак та Кулеба, як зазначили в Офісі президента, відвідають Вашингтон з метою обговорення змістового наповнення візиту глави держави до США.

"Пропозиція Білого дому щодо проведення візиту президента Зеленського до Вашингтона 30 серпня є важливим кроком з реалізації домовленостей, досягнутих під час червневої телефонної розмови лідерів України та США", - наголосили в ОП.

Зазначається, що на порядку денному візиту до США будуть конфлікт на Донбасі, деокупація Криму, а також російський газопровід "Північний потік-2".