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Кулеба та Єрмак поїдуть в США, щоб підготувати візит Зеленського

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Київ, Середа 21 липня 2021 21:56
Кулеба та Єрмак поїдуть в США, щоб підготувати візит Зеленського Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом відправляться в Сполучені Штати Америки. Вони будуть готувати візит президента Володимира Зеленського у Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Єрмак та Кулеба, як зазначили в Офісі президента, відвідають Вашингтон з метою обговорення змістового наповнення візиту глави держави до США.

"Пропозиція Білого дому щодо проведення візиту президента Зеленського до Вашингтона 30 серпня є важливим кроком з реалізації домовленостей, досягнутих під час червневої телефонної розмови лідерів України та США", - наголосили в ОП.

Зазначається, що на порядку денному візиту до США будуть конфлікт на Донбасі, деокупація Криму, а також російський газопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, Білий дім запросив Зеленський здійснити візит в США наприкінці серпня. Візит відбудеться 30 серпня, після Дня Незалежності.

Спочатку візит планувався на кінець липня, але в Офісі президента назвали таке перенесення дати "робочою ситуацією".

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