ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба и Ермак поедут в США, чтобы подготовить визит Зеленского

Новина українською →
Киев, Среда 21 июля 2021 21:56
Кулеба и Ермак поедут в США, чтобы подготовить визит Зеленского Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время отправятся в Соединенные Штаты Америки. Они будут готовить визит президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак и Кулеба, как отметили в Офисе президента, посетят Вашингтон с целью обсуждения смыслового наполнения визита главы государства в США.

"Предложение Белого дома о проведении визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньского телефонного разговора лидеров Украины и США", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что на повестке дня визита в США будут конфликт на Донбассе, деоккупация Крыма, а также российский газопровод "Северный поток-2".

Напомним, Белый дом пригласил Зеленский совершить визит в США в конце августа. Визит состоится 30 августа, после Дня Независимости.

Изначально визит планировался на конец июля, но в Офисе президента назвали такой перенос даты "рабочей ситуацией".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден Дмитрий Кулеба Андрей Ермак визит Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине
Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине
DAILY
Советник Госдепа США Дерек Шолле: Украина должна оставаться транзитером газа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Советник Госдепа США Дерек Шолле: Украина должна оставаться транзитером газа