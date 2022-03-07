ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 березня 2022 23:51
Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро заявив, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії буде введена. Однак поки без європейців, оскільки вони ще не знайшли заміну російським енергоносіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Кулеби.

"(Ембарго на російську нафту і газ - ред.) буде, але поки без європейців. Вони не знайшли альтернативи. Ми зараз будемо за цим уважно стежити", - сказав Кулеба.

За його словами, якщо Україна побачить, що Європа реально шукає альтернативу газу і нафти з Росії, то поставиться до цього з розумінням. Однак якщо європейці таким чином виправдовують своє небажання відмовитися від російських енергоносіїв, то тоді "у нас з ними буде "серйозна заруба" на цю тему".

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон працює зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російських енергоносіїв.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Санкції Війна Росії проти України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати