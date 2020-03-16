"Нам плювати": Путін прокоментував введення санкції проти Росії через Україну

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зазначив, що РФ втратила багато грошей на так зване імпортозаміщення

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому байдужі санкції проти РФ через анексію Криму та агресію проти України. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що Росія втратила десь 50 мпрд доларів, але, за його словами, країна "скільки ж і заробляла".

"Та плювати на них, на ці санкції!", - заявив він.

За його словами, РФ втратила багато грошей на так зване імпортозаміщення.

"Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення - і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це усе. І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання", - додав він.

Нагадаємо, голова комітету зовнішньої політики Верховної ради Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що 13 березня Рада Євросоюзу продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Санкції були продовжені на півроку проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій.