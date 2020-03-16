ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нам плювати": Путін прокоментував введення санкції проти Росії через Україну

Новини » Політика     16.03.2020 - 14:04
"Нам плювати": Путін прокоментував введення санкції проти Росії через Україну
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зазначив, що РФ втратила багато грошей на так зване імпортозаміщення

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому байдужі санкції проти РФ через анексію Криму та агресію проти України. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що Росія втратила десь 50 мпрд доларів, але, за його словами, країна "скільки ж і заробляла".

"Та плювати на них, на ці санкції!", - заявив він.

За його словами, РФ втратила багато грошей на так зване імпортозаміщення.

"Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення - і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це усе. І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання", - додав він.

Нагадаємо, голова комітету зовнішньої політики Верховної ради Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що 13 березня Рада Євросоюзу продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Санкції були продовжені на півроку проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій.

Віце-президент ПАРЄ пояснив, чому Росію повернули в Асамблею Розбіжності між Україною та Угорщиною у питанні нацменшин залишаються, - Мережко
Новини України Володимир ПутінСанкціїРосійська ФедераціяУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся