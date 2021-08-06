Кулеба: кількість країн-учасниць Кримської платформи досягла 32

Ще одна країна підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи. Таким чином кількість учасників зросла до 32.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Facebook.

Міністр не назвав країну, яка приєдналася до саміту. "Сьогодні ще одна держава підтвердила участь - тепер 32 учасники. У Вашингтоні на всіх зустрічах теж величезна підтримка Кримської платформи. Все тільки починається", - написав Кулеба.