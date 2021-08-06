Кулеба: кількість країн-учасниць Кримської платформи досягла 32
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ще одна країна підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи. Таким чином кількість учасників зросла до 32.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Facebook.
Міністр не назвав країну, яка приєдналася до саміту.
"Сьогодні ще одна держава підтвердила участь - тепер 32 учасники. У Вашингтоні на всіх зустрічах теж величезна підтримка Кримської платформи. Все тільки починається", - написав Кулеба.
Раніше Кулеба оголосив про 31-у країну, яка приєднається до Кримської платформи, назвавши її важливим партнером.
Нагадаємо, Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.