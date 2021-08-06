Кулеба: число стран-участниц Крымской платформы достигло 32

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Таким образом число участников выросло до 32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Facebook.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту. "Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", - написал Кулеба.