ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба: число стран-участниц Крымской платформы достигло 32

Новина українською →
Киев, Пятница 06 августа 2021 00:15
Кулеба: число стран-участниц Крымской платформы достигло 32 Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Таким образом число участников выросло до 32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Facebook.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту.

"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", - написал Кулеба.

Ранее Кулеба объявил о 31-й стране, которая присоединится к Крымской платформе, назвав ее важным партнером.

Напомним, Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Дмитрий Кулеба
NEWS
Крым, Донбасс и паспортизация: главные заявления из интервью Зеленского
Крым, Донбасс и паспортизация: главные заявления из интервью Зеленского
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине