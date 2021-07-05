Росія шантажує країни за участь у Кримській платформі, - Кулеба
Участь у Кримській платформі стане тестом для країн у питанні окупованого півострова. Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МЗС України Дмитра Кулеби на форумі "Україна 30".
"Росія шантажує і погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі в платформі. Деяким дуже важко під тиском Москви", - сказав Кулеба.
За його словами, на тлі тиску Россі участь країн у Кримській платформі стане "дуже простим тестом в питанні окупованого Криму - з Росією і агресією або з Україною і міжнародним правом?"
Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Участь у саміті візьмуть представники різних країн, у тому числі США.
На саміті планується підписання документа щодо деокупації Криму.