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До Кримської платформи приєдналася нова країна. МЗС каже, що це "важливий партнер"

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Середа 04 серпня 2021 16:59
До Кримської платформи приєдналася нова країна. МЗС каже, що це "важливий партнер" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ще одна країна приєдналася до участі в Кримській платформи. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це важливий партнер країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Щойно отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму.", - написав він.

Нагадавши, до саміту Кримської платформи приєднаються 30 країн. А Декларація Кримського саміту знаходиться на фінальній стадії.

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МЗС Дмитро Кулеба
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