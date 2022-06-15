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Кулеба - Блінкену: Зброя потрібна регулярно, більше і швидше

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час переговорів сторони підняли тему посилення військової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського дипломатичного відомства у Twitter.

"Я висловив вдячність за вже надану США військову допомогу Україні та наголосив на терміновій потребі у більш регулярному постачанні більшої кількості важкого озброєння", - заявив Кулеба.

Також міністр додав, що під час розмови вони з Блінкеном скоординували кроки для посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ллойд Остін розповів, що увійде в новий пакет військової допомоги Україні від США.

Також ми повідомляли, що Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

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