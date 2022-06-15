Кулеба - Блинкену: Оружие нужно регулярно, больше и быстрее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров стороны обсудили усиление военной поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter.
"Я выразил благодарность за уже оказанную США военную помощь Украине и отметил срочную потребность в более регулярной поставке большего количества тяжелого вооружения", - заявил Кулеба.
Также министр добавил, что во время разговора они с Блинкеном скоординировали шаги по усилению санкционного давления на Россию.
Напомним, ранее министр обороны Ллойд Остин рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине от США.
Также мы сообщали, что Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать в себя заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.