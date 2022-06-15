Кулеба - Блинкену: Оружие нужно регулярно, больше и быстрее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров стороны обсудили усиление военной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter.

"Я выразил благодарность за уже оказанную США военную помощь Украине и отметил срочную потребность в более регулярной поставке большего количества тяжелого вооружения", - заявил Кулеба.

Также министр добавил, что во время разговора они с Блинкеном скоординировали шаги по усилению санкционного давления на Россию.