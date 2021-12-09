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Загроза вторгнення в Україну. Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 08:45
Загроза вторгнення в Україну. Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію Фото: глава МЗС Украни Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування Кремля. Глава МЗС України Дмитро Кулеба описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

За його словами, у разі нападу Москви українська армія буде готова захистити свої території. Кулеба вважає, що країна з партнерами повинні зробити цю ціну нестерпною для президента РФ Володимира Путіна.

Головний дипломат країни також описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу:

  • політичні повідомлення,
  • санкції,
  • тісніша співпраця з партнерами.

Кулеба зазначив, що не очікував, що сили НАТО будуть боротися з Росією з українськими військами у разі вторгнення, проте розраховував на підтримку Альянсу.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - заявив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

Він також назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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