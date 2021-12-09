Загроза вторгнення в Україну. Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію

Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування Кремля. Глава МЗС України Дмитро Кулеба описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Sky News .

За його словами, у разі нападу Москви українська армія буде готова захистити свої території. Кулеба вважає, що країна з партнерами повинні зробити цю ціну нестерпною для президента РФ Володимира Путіна.

Головний дипломат країни також описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу:

політичні повідомлення,

санкції,

тісніша співпраця з партнерами.

Кулеба зазначив, що не очікував, що сили НАТО будуть боротися з Росією з українськими військами у разі вторгнення, проте розраховував на підтримку Альянсу.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - заявив міністр закордонних справ.