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Кулеба о безопасности в Европе: Британия прикрывает с западного фланга, а Украина - с восточного

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 14:17
Кулеба о безопасности в Европе: Британия прикрывает с западного фланга, а Украина - с восточного Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Великобритании, где поднимает вопросы безопасности. В частности, он обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Он рассказал, что разговоры шли о том, как готовятся санкции против РФ, углубление военно-технического сотрудничества с Британией.

"В целом (говорили, - ред.), как будем укреплять безопасность в Европе. Потому что Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близкими друг к другу", - заявил он.

Напомним, Украина сотрудничает со своими союзниками, в том числе с США и Британией, по способам сдерживания Кремля, ранее заявил Кулеба. Он описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения.

Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней.

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Украина Великобритания Дмитрий Кулеба
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