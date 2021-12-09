Кулеба о безопасности в Европе: Британия прикрывает с западного фланга, а Украина - с восточного

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Великобритании, где поднимает вопросы безопасности. В частности, он обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.

Он рассказал, что разговоры шли о том, как готовятся санкции против РФ, углубление военно-технического сотрудничества с Британией.

"В целом (говорили, - ред.), как будем укреплять безопасность в Европе. Потому что Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близкими друг к другу", - заявил он.