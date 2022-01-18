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Україна не планувала і не планує наступ на Донбасі, - Кулеба

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 13:50
Україна не планувала і не планує наступ на Донбасі, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна не планує будь-який наступ на Донбасі для його деокупації. Тому у Російської Федерації немає правдоподібних причин стягувати війська до українських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на переклад статті міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Le Figaro, опублікований на сайті МЗС.

"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад сто тисяч військових довкола України, в той же час нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала і не планує жодну наступальну військову операцію на Донбасі", - зазначив він.

За його словами, українська сторона, навпаки, разом з Францією і Німеччиною, як посередниками, провела 2021 рік у пошуку політичних і дипломатичних рішень на основі мінських угод.

Нагадаємо, в грудні 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього склалося враження, ніби Україна готує військову операцію на Донбасі.

Тоді ж український МЗС відповів, що такі заяви не відповідають дійсності.

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Донбас Дмитро Кулеба
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