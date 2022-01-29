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Зеленський побоюється, що США навмисно роздувають загрозу вторгнення Росії, - Politico

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Київ, Субота 29 січня 2022 08:38
Зеленський побоюється, що США навмисно роздувають загрозу вторгнення Росії, - Politico Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський побоюється, що США можуть навмисно роздувати загрозу вторгнення Росії. Зокрема, щоб підготувати грунт для укладення угоди з Кремлем по Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Politico.

Видання пише, що ще в листопаді 2021 року Зеленський бив на сполох і говорив про загрозу російського вторгнення, але останнім часом "прагне випромінювати спокій".

За словами джерел Politico, близьких до президента України та його команди, зміна настроїв Зеленського пов'язана зі зростаючим роздратуванням щодо адміністрації президента США Джо Байдена. Зокрема, після того, як Держдеп відкликав сім'ї дипломатів, що ще більше залякує українців і позначається на фінансових ринках.

Більше того, одне з джерел відзначило, що Зеленський побоюється, що США навмисно роздмухують загрозу з боку президента Росії Володимира Путіна, щоб Вашингтон мав політичний простір для укладання угоди з Кремлем. Наприклад, щодо надання Москві більшого контролю над Донбасом. Адміністрація Байдена давно заперечує такі плани.

Нагадаємо, напередодні на прес-конференції для іноземних ЗМІ Зеленський заявив, що Україні не потрібна паніка, але згідно з публікаціями західних видань складається враження, що "в країні вже їздять танки і проходить мобілізація".

Докладніше ознайомитись із заявами президента можна у матеріалі РБК-Україна.

У грудні 2021 видання AP писало, що США можуть тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу.

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