"Кудривка" усилилась двумя футболистами "Шахтера" перед дебютом в УПЛ

Усиление перед стартом

Клуб с Черниговщины арендовал 21-летних Ивана Лосенко и Олега Пушкарева.

Арендные соглашения с обоими игроками уже зарегистрированы в системе УПЛ, хотя детали контрактов, включая срок действия, официально пока не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, аренда будет действовать до конца сезона.

В прошлом сезоне Лосенко и Пушкарев выступали за "Ингулец" - также на правах аренды. Лосенко, который действует на позиции опорного полузащитника, провел 18 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом. Пушкарев, способный сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения, сыграл 27 поединков, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Оба футболиста являются воспитанниками академии "Шахтера" и имеют действующие контракты с донецким клубом.

Когда "Кудривка" дебютирует в УПЛ

ФК "Кудривка" представляет одноименное село Корюковского района Черниговской области. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Первой лиге украинского футбола. В переходных матчах коллектив одолел полтавскую "Ворсклу" и получил право играть в УПЛ.

Село Кудривка - самый маленький населенный пункт, чья команда вышла в элиту отечественного футбола.

В УПЛ "Кудривка" дебютирует 3 августа домашним матчем с вице-чемпионом страны "Александрией". Игра пройдет на столичной арене "Оболонь" и начнется в 13:00. Именно на стадионе "Оболонь" "Кудривка" будет проводить домашние поединки в сезоне-2025/26.

Кроме этого матча, 3 августа в УПЛ будут сыграны еще два поединка с участием представителей Украины в еврокубках - донецкого "Шахтера" и житомирского "Полесья".

Расписание матчей УПЛ 3 августа:

13:00, "Кудривка" - "Александрия"

15:30, "Эпицентр" - "Шахтер"

18:00, "Карпаты" - "Полесье"

Все поединки транслирует вживую канал UPL.TV.