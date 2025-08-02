Еврокубковый скандал: УЕФА оштрафовала "Александрию" после матча с "Партизаном"

Европейский футбольный союз (УЕФА) оштрафовал украинский клуб "Александрия" на 20 тысяч евро за неподобающее поведение болельщиков во время матча второго раунда квалификации Лиги конференций против сербского "Партизана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт" официальный сайт УЕФА.

"Александрию" наказали штрафом за поведение фанатов в матче с "Партизаном"

В документе указано, что причиной наложения санкций стали расистские выкрики со стороны украинских фанатов, направленные на футболистов команды из Белграда.

Кроме штрафа, ассоциация также приняла решение о частичном закрытии стадиона "Александрии" на один будущий домашний матч еврокубков.

УЕФА установил испытательный срок на два года, в течение которого клуб должен воздерживаться от аналогичных нарушений. При этом минимум 500 мест будет заблокировано.

Напомним, "Александрия" стартовала в еврокубковом сезоне 2025/26 со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где противостояла "Партизану". Украинский клуб дважды уступил сопернику, сперва дома, а затем в Белграде, общий счет двухматчевого противостояния составил 0:6.

После этого "Александрия" потеряла все шансы на участие в еврокубках этого сезона.

Украину в квалификациях еврокубков сейчас представляют "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтер" (Лига Европы) и "Полесье" (Лига конференций).

Свой ближайший матч команда Руслана Ротаня проведет в рамках Украинской Премьер Лиги. В воскресенье, 3 августа, "Александрия" на выезде сыграет против новичка элитного дивизиона - "Кудривки". Начало встречи запланировано на 13:00.