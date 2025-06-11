"Ближе всего к Черниговщине": сенсационный новичок УПЛ выбрал себе домашнюю арену

Футбольный клуб "Кудривка", который впервые вышел в украинскую Премьер-лигу, определился с ареной, где будет принимать соперников в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт" .

Новичок будет играть в столице

По словам президента клуба Романа Солодаренко, новичок УПЛ будет играть на столичной "Оболонь-Арене".

"Я делал все возможное, чтобы выбрать стадион как можно ближе к Черниговской области. Поэтому "Кудривка" будет играть домашние матчи на "Оболонь-Арене", - отметил он.

Отметим, что ранее футбольный эксперт Виктор Вацко сообщал, что "Кудривка" якобы вела переговоры по стадиону "Авангард" в Ровно. Также рассматривалась возможность приведения в порядок стадиона Государственного налогового университета в Ирпене. Об этих планах ранее говорил и сам Солодаренко в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Цель - бороться за еврокубки

Кроме того, президент новичка элитного дивизиона поделился планами клуба. Они - довольно амбициозные.

"Еще не говорили с командой о целях на следующий сезон. Сначала доукомплектуемся, подпишем игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге. Но минимальная задача уже понятна - сохранить место в УПЛ. А дальше - будем двигаться по плану. В перспективе это еврокубки и место в верхней части таблицы", - сказал Солодаренко.