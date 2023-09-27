Куда обращаться украинцам в Польше, если не выплачивают зарплату: советы посольства

В Польше на работу устроились большинство трудоспособных беженцев, также многие украинцы приехали в эту страну до войны. Гражданам Украины стоит знать, что в случае невыплаты зарплаты есть несколько способов добиться справедливости.

Куда следует обращаться, если работодатель не выплачивает деньги, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Как защитить свои права при разных формах трудоустройства

При нарушении трудовых прав в зависимости от формы заключенного с работодателем договора можно обращаться в соответствующие инстанции, отмечают в посольстве.

Заключен трудовой договор (Umowa o pracę). Таковой тип контракта регулируется Трудовым Кодексом. Это лучшая форма договора для работника, гарантирующего социальную защиту, а также дает возможность компенсировать задолженность со стороны недобросовестного работодателя. Заключив трудовой договор, в случае невыплаты заработной платы (или несвоевременной выплаты), можно подать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда (Panstwowa Inspekcja Pracy – PIP).

Заключены другие виды гражданско-правовых договоров (umowa o zlecenie, umowa o dzielo). Такие типы трудовых отношений регулируются Гражданским Кодексом. Поэтому по вопросам разрешения споров относительно нарушения трудовых прав, в том числе невыплаты заработной платы, можно обращаться не только в Государственную Инспекцию труда, а также в общегосударственные суды – Суд труда (Sąd Pracy – районный или окружной). Для успешного разрешения дела лучше обратиться к юристу, который проанализирует документы и поможет выиграть дело.

Отсутствие какого-либо трудового договора. В такой ситуации шансов получить невыплаченную заработную плату практически нет. Однако можно все же обратиться в Государственную Инспекцию труда, которая может наложить штраф на работодателя за незаконное трудоустройство.

"Следует помнить, что работа без каких-либо трудовых договоров и соответственно неуплата страховых взносов в ZUS приводит также к отсутствию медицинского обеспечения в Польше, и в случае возникновения проблем со здоровьем средства за лечение придется платить самостоятельно", –предостерегают посольстве.

Фото: Трудоустройство на предприятии ( gettyimages.com )

Как избежать ситуаций с невыплатой зарплаты

В дипломатическом учреждении украинцам советуют при устройстве на работу обязательно проверять компанию-работодателя: зарегистрирована ли она, имеются ли по ней штрафы, не ликвидирована ли.

Проверить компанию можно в Национальном Судебном Реестре (krs-online.com.pl), а также в Национальном правительственном реестре субъектов национальной экономики (stat.gov.pl/regon).

"Если вы трудоустраиваетесь через компанию-посредника (агентство по трудоустройству), то такую компанию можно проверить через базу KRAZ", – обращают внимание в учреждении.

Обязательно следует заключить письменный договор с работодателем. Лучше всего – Umowu o pracę, что является гарантией вашей защиты. Всегда читайте условия договора перед его подписанием.

По вопросам законности трудоустройства на территории Республики Польша украинцы могут обратиться за консультацией в Государственную Инспекцию Труда на украиноязычную линию по телефону +48 22 111 35 88 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00)

Расширенную информацию о формах договоров по трудоустройству, заработной плате и налогах с нее, защите трудовых прав можно найти на странице "Профсоюзы помогают беженцам".