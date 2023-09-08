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Предпочтение украинцам. В Польше стало больше иностранных работников: из каких они стран

Пятница 08 сентября 2023 17:52
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Предпочтение украинцам. В Польше стало больше иностранных работников: из каких они стран Фото: Работа в Польше (gettyimges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше растет количество иностранных работников. Но украинцев среди них становится меньше.

Из каких стран приезжают работать в Польшу, TRAVEL РБК-Украина сообщили в агентстве Gremi Personal.

К концу июля в Польше официально работали 1,1 млн иностранных работников. Это на 40,2 тысячи больше, чем в январе 2023 года и почти на 73 тысячи больше, чем в 2022 году.

Наибольшей группой остаются украинцы (68,3%) – 749,1 тысячи работников. Но их доля уменьшается – с 72% в прошлом году. В июле 2023 года в реестрах ZUS (Управление социального страхования) насчитывалось 749,1 тысячи граждан Украины – всего на 13,3 тысячи человек больше, чем в июле 2022 года.

На рынке труда становится больше работников из других стран: Беларуси (122,7 тысяч), Грузии (27,4 тысяч), Индии (18,6 тысяч), Молдовы (14,7 тысяч) и Филиппин или Непала. За последние два года их количество в реестрах ZUS выросло более чем в два раза.

Из-за дефицита рабочей силы в Польше очень страдают такие отрасли, как строительство и промышленность, особенно пищевая, сельское хозяйство и гостинично-ресторанный бизнес.

В агентстве с 2022 года начали привлекать больше людей из Азии и Южной Америки, на которые пока не распространяется упрощенная процедура трудоустройства.

"Польша наполняется разными национальностями и с такой динамикой за 8-10 лет станет похожей на Германию или Великобританию, в чьи экономики стекаются люди со всего мира. Только в нашем агентстве работает более 14 национальностей, начиная с Филиппин и заканчивая Алжиром. Это очень хороший знак для послевоенной Украины, куда не только будут возвращаться украинцы, но и куда мы непременно планируем привлекать граждан разных государств для ее восстановления и развития", – рассказывает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Он добавляет, что польские работодатели среди иностранных работников предпочитают украинцев.

Напомним, мы писали, сколько украинских детей родилось в Польше в прошлом году.

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