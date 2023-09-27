Куди звертатися українцям у Польщі, якщо не виплачують зарплату: поради посольства

У Польщі на роботу влаштувалися більшість працездатних біженців, також багато українців приїхали в цю країну до війни. Громадянам України варто знати, що у разі невиплати зарплати є кілька способів домогтися справедливості.

Куди слід звертатися, якщо роботодавець не виплачує гроші, РБК-Україна розповідає з посиланням на Посольство України у Польщі.

Як захистити свої права при різних формах працевлашутвання

У разі порушення трудових прав в залежності від форми укладеного з роботодавцем договору можна звертатися у відповідні інстанції, зазначають у посольстві.

Укладений трудовий договір (Umowa o pracę). Такий тип договору регулюється Трудовим Кодексом. Це найкраща форма договору для працівника, який гарантує соціальний захист, а також дає можливість компенсувати заборгованість з боку недобросовісного працедавця. Уклавши трудовий договір, у разі невиплати заробітної плати (або несвоєчасної виплати), можна подати скаргу на роботодавця до Державної Інспекції Праці (Panstwowa Inspekcja Pracy – PIP).

Укладені інші види цивільно-правових договорів (umowa o zlecenie, umowa o dzielo). Такі типи трудових відносин регулюються Цивільним Кодексом. Тому з питань вирішення суперечок щодо порушення трудових прав, у тому числі невиплати заробітної плати, можна звертатися не тільки до Державної Інспекції праці, а також до загальнодержавних судів – Суду праці (Sąd Pracy – районний або окружний). Для успішного вирішення справи краще звернутися до юриста, який проаналізує документи та допоможе виграти справу.

Відсутність будь-якого трудового договору. У такій ситуації шансів отримати невиплачену заробітну плату практично немає. Однак, можна все ж таки звернутися до Державної Інспекції праці, яка може накласти штраф на роботодавця за незаконне працевлаштування.

"Слід пам’ятати, що робота без будь-яких трудових договорів та відповідно несплата страхових внесків до ZUS призводить також до відсутності медичного забезпечення у Польщі, і у разі виникнення проблем зі здоров'ям кошти за лікування доведеться сплачувати самостійно", – застерігають у посольстві.

Фото: Працевлаштування на підприємстві (gettyimages.com)

Як уникнути ситуацій із невиплатою зарплати

У дипломатичній установі українцям радять при влаштуванні на роботу обов’язково перевірятити компанію-роботодавця: чи вона зареєстрована, чи наявні за нею штрафи, чи не ліквідована.

Перевірити компанію можна в Національному Судовому Реєстрі (krs-online.com.pl), а також в Національному урядовому реєстрі суб'єктів національної економіки (stat.gov.pl/regon).

"Якщо ви працевлаштовуєтесь через компанію-посередника (агентство з працевлаштування), то таку компанію можливо перевірити через базу KRAZ", - звертають увагу в установі.

Обов’язково слід укласти письмовий договір з роботодавцем. Найкраще – Umowu o pracę, що є гарантією вашого захисту. Завжди читайте умови договору перед його підписанням.

З питань законності працевлаштування на території Республіки Польща українці можуть звернутися за консультацією до Державної Інспекції Праці на україномовну лінію за телефоном +48 22 111 35 88 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00)

Розширену інформацію щодо форм договорів із працевлаштування, заробітної плати та податків з неї, захисту трудових прав, можна знайти на сторінці "Профспілки допомагають біженцям".