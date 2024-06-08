К какой службе могут привлекать мужчин с ограничениями по здоровью: это важно
На фоне законодательных изменений в процессе мобилизации в Украине некоторые военнообязанные лица могут не понимать, куда разрешено привлекать людей, пригодных к службе с ограничениями по состоянию здоровья.
РБК-Украина со ссылкой на портал Army.gov.ua рассказывает, как определяется степень пригодности к службе, куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями, а также что делать "ограниченно пригодным".
Основное о ВВК и ее постановлениях
Военно-врачебная комиссия или ВВК:
- проводит медицинское обследование военнообязанных лиц
- определяет степень годности граждан к военной службе (обучению в высших военных учебных заведениях и работе по специальности)
Важно, что во время действия военного положения постановление ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе действительно в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.
Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями
Перечень болезней, при наличии которых лицо может быть признано вообще непригодным к военной службе во время мобилизации, определяется приказом Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14 августа 2008 года.
В новой редакции этот документ действует с 4 мая 2024 года.
Если же человек, по результатам прохождения ВВК, признан годным к службе, но с определенными ограничениями по состоянию здоровья, его могут отправить:
- на военную службу в подразделениях обеспечения
- на военную службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
- на военную службу в учебных подразделениях и т.п.
Что делать "ограниченно пригодным" к службе
Если военнообязанный гражданин Украины по решению ВВК получил ранее статус "ограниченно пригодный" (который сейчас больше не устанавливается), ему в определенный период времени придется пройти ВВК повторно.
Здесь важно понимать, что отмена термина "ограниченно пригодный" не означает автоматический переход к другому статусу (пригоден или непригоден).
Так, например, если "ограниченно пригодным" человек был определен до 4 мая 2024 года, то пройти ВВК повторно нужно будет в течение девяти месяцев после этой даты (4 мая 2024 года).
После повторного медицинского осмотра такие граждане будут признаны ВВК:
- или непригодными - и тогда будут исключены из военного учета
- или пригодными - и тогда получат возможность проходить военную службу
Поскольку степень годности к военной службе определяют врачи ВВК, они же указывают и где именно человек может служить, а где - не может.
Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.
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