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К какой службе могут привлекать мужчин с ограничениями по здоровью: это важно

Суббота 08 июня 2024 06:02
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К какой службе могут привлекать мужчин с ограничениями по здоровью: это важно Мобилизация в Украине продолжается (фото: zoda.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

На фоне законодательных изменений в процессе мобилизации в Украине некоторые военнообязанные лица могут не понимать, куда разрешено привлекать людей, пригодных к службе с ограничениями по состоянию здоровья.

РБК-Украина со ссылкой на портал Army.gov.ua рассказывает, как определяется степень пригодности к службе, куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями, а также что делать "ограниченно пригодным".

Основное о ВВК и ее постановлениях

Военно-врачебная комиссия или ВВК:

  • проводит медицинское обследование военнообязанных лиц
  • определяет степень годности граждан к военной службе (обучению в высших военных учебных заведениях и работе по специальности)

Важно, что во время действия военного положения постановление ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе действительно в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.

Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями

Перечень болезней, при наличии которых лицо может быть признано вообще непригодным к военной службе во время мобилизации, определяется приказом Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14 августа 2008 года.

В новой редакции этот документ действует с 4 мая 2024 года.

Если же человек, по результатам прохождения ВВК, признан годным к службе, но с определенными ограничениями по состоянию здоровья, его могут отправить:

  • на военную службу в подразделениях обеспечения
  • на военную службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
  • на военную службу в учебных подразделениях и т.п.

Что делать "ограниченно пригодным" к службе

Если военнообязанный гражданин Украины по решению ВВК получил ранее статус "ограниченно пригодный" (который сейчас больше не устанавливается), ему в определенный период времени придется пройти ВВК повторно.

Здесь важно понимать, что отмена термина "ограниченно пригодный" не означает автоматический переход к другому статусу (пригоден или непригоден).

Так, например, если "ограниченно пригодным" человек был определен до 4 мая 2024 года, то пройти ВВК повторно нужно будет в течение девяти месяцев после этой даты (4 мая 2024 года).

После повторного медицинского осмотра такие граждане будут признаны ВВК:

  • или непригодными - и тогда будут исключены из военного учета
  • или пригодными - и тогда получат возможность проходить военную службу

Поскольку степень годности к военной службе определяют врачи ВВК, они же указывают и где именно человек может служить, а где - не может.

Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.

Читайте также, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь и что делать в таких случаях.

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