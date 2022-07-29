УАФ проінспектувала стадіони на "воєнний" сезон УПЛ

Інспекцію спортивних арен, які проходять атестацію для організації матчів української Прем'єр-ліги в сезоні 2022/23, провела робоча група Української асоціації футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Представники клубів УПЛ і віце-президенти асоціації Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко обговорили вимоги до проведення поєдинків в умовах воєнного стану та проінспектували низку стадіонів.

Робоча група з підготовки проведення чемпіонату відвідала арени на заході України. Зокрема, три стадіони у Львові ("Україна", СКІФ, "Арена Львів"), два – в Ужгороді ("Авангард" і "Минай") та Тернопільський міський стадіон. Ці та інши арени претендують на статус господарів матчів УПЛ.

"За моєю інформацією, разом з "Минаєм" в Ужгороді планують грати "Ворскла", "Дніпро-1" та "Металіст", у Львові, крім місцевих команд, буде базуватися "Шахтар", у Ковалівці компанію місцевому "Колосу" складе "Чорноморець". Інші клуби ведуть перемовини як зі стадіонами, так і з місцевими військовими адміністраціями", – розповів Костюченко.

Фінальне "зелене світло" на проведення футбольних поєдинків повинні надати саме місцеві військові адміністрації разом із ДСНС. Старт нового сезону Прем'єр-ліги запланували на 23 серпня.