Кубраков впервые высказался о своей отставке

Министр инфраструктуры Украины заверил, что его заявление об увольнении ничего не меняет и он продолжает работать в Кабмине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мининфраструктуры в эфире телемарафона.
"Это ничего не означает, работаем, как работали. Все нормально", - заявил министр.
Он также подтвердил, что продолжает быть членом украинского правительства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра, 1 декабря, собирается рассмотреть этот вопрос.
Также мы писали, что сегодня, 30 ноября, Кубраков подал заявление об увольнении.
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