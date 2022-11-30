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Кубраков вперше висловився про свою відставку

Фото: Олександр Кубраков, голова Мінінфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр інфраструктури України запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінінфраструктури в ефірі телемарафону.

"Це нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально", - заявив міністр.

Він також підтвердив, що продовжує бути членом українського уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Олександр Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Верховна рада завтра, 1 грудня, має намір розглянути це питання.

Також ми писали, що сьогодні, 30 листопада, Кубраков подав заяву про звільнення.

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МІУОлександр Кубраков