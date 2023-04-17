Кубраков посетит Турцию для обсуждения "зерновой сделки"

Глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков завтра, 18 апреля, посетит Турцию. Он обсудит работу "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

"В ходе встречи будут обсуждены двусторонние вопросы, в частности зерновая инициатива, созданная по инициативе Турции", - уточняют в Минобороны.

Как отмечают в ведомстве, в ходе визита Кубраков проведет встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром в городе Кайсери.

Напомним, сегодня, 17 апреля, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утверждало, что Россия заблокировала работу "зернового коридора".

При этом похожий случай происходил еще в начале прошлой недели, тогда ситуация дошла до критической стадии, заявляли официальные представители Украины.

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