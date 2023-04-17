Кубраков відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Туреччини.

"Під час зустрічі буде обговорено двосторонні питання, зокрема зернову ініціативу, створену з ініціативи Туреччини", - уточнюють у Міноборони.

Як зазначають у відомстві, під час візиту Кубраков проведе зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у місті Кайсері.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України стверджувало, що Росія заблокувала роботу "зернового коридору".

При цьому схожий випадок відбувся ще на початку минулого тижня, тоді ситуація дійшла до критичної стадії, заявляли офіційні представники України.

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