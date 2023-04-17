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Кубраков відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди"

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Понеділок 17 квітня 2023 17:28
Кубраков відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди" Фото: голова Мінінфраструктури України Олександр Кубраков та голова Міноборони Туреччини Хулусі Акар (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Іван Носальський

Голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков завтра, 18 квітня, відвідає Туреччину. Він обговорить роботу "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Туреччини.

Як зазначають у відомстві, під час візиту Кубраков проведе зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у місті Кайсері.

"Під час зустрічі буде обговорено двосторонні питання, зокрема зернову ініціативу, створену з ініціативи Туреччини", - уточнюють у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України стверджувало, що Росія заблокувала роботу "зернового коридору".

При цьому схожий випадок відбувся ще на початку минулого тижня, тоді ситуація дійшла до критичної стадії, заявляли офіційні представники України.

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