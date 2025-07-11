У экс-министра Кубракова проводят обыски: что произошло

Работники Государственного бюро расследований пришли с обысками к бывшему министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как рассказали изданию собеседники, следственные действия проводятся у Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в госизмене.

По данным источников, Шевченко подозревают в том, что он обманул предпринимателей на 14,5 млн гривен под предлогом якобы закупки удобрений в Беларуси.

Собеседники рассказали, что обыски начались сегодня, 11 июля утром.

Напомним, что в мае 2024 году Верховная Рада уволила Кубракова с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В Кабмине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении зернового коридора.

Впрочем, он пробыл на министерской должности, не проработав 2 года.

После чего министр обороны Рустем Умеров заявил, что назначил Кубракова своим советником на общественных началах.