ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У экс-министра Кубракова проводят обыски: что произошло

Пятница 11 июля 2025 10:43
UA EN RU
У экс-министра Кубракова проводят обыски: что произошло Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Работники Государственного бюро расследований пришли с обысками к бывшему министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как рассказали изданию собеседники, следственные действия проводятся у Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в госизмене.

По данным источников, Шевченко подозревают в том, что он обманул предпринимателей на 14,5 млн гривен под предлогом якобы закупки удобрений в Беларуси.

Собеседники рассказали, что обыски начались сегодня, 11 июля утром.

Напомним, что в мае 2024 году Верховная Рада уволила Кубракова с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В Кабмине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении зернового коридора.

Впрочем, он пробыл на министерской должности, не проработав 2 года.

После чего министр обороны Рустем Умеров заявил, что назначил Кубракова своим советником на общественных началах.

Подробнее о Кубракове и что предшествовало его увольнению с должности министра в отдельном материале РБК-Украина.

Добавим, что касается нардепа Шевченко, то он по данным следствия, систематически в своих выступлениях и интервью распространял нарративы России. Он также распространял в соцсетях информацию, которая могла бы навредить Украине, чем помогал РФ. Сейчас он находится под стражей.

Справочно

Евгений Шевченко - украинский пророссийский политик, народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа".

Согласно данным движения "Честно", он вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва.

Одно из подозрений в государственной измене он получил за то, что в течение 2020-2023 годов неоднократно посещал Беларусь, где налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

В 2023 году Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб, о чем заявлял руководитель ГУР Кирилл Буданов в одном из интервью.

Однако позже в украинской разведке заявляли, что нардеп Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.

Шевченко неоднократно также попадал в скандалы из-за своих высказываний. В частности, в своем сообщении в Telegram призвал президента Украины к переговорам с РФ.

Также он заявлял, что "писал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Венсу" о "содействии в прекращении авторитаризма и диктатуры в политической жизни Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Александр Кубраков
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом