Лига чемпионов: "Шахтер" получил всех потенциальных соперников перед жеребьевкой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Жеребьевка основной сетки главного еврокубка состоится 31 августа в Монако. Победители вторника-среды пополнили состав третьей ("Брага", "Копенгаген", ПСВ) и четвертой ("Галатасарай", "Янг Бойз", "Антверпен") корзин.

В третью корзину попал единственный представитель Украины в Лиге чемпионов. "Шахтер" на групповом этапе точно не встретится с датским "Копенгагеном", нидерландским ПСВ, белградской "Црвеной Звездой", римским "Лацио", португальской "Брагой", итальянским "Миланом" и австрийским "Зальцбургом". В группу не смогут попасть клубы из одной страны.

В прошлом году "горняки" попали в квартет с РБ "Лейпциг", шотландским "Селтиком" и мадридским "Реалом". "Шахтер" начал с разгрома немцев и ничьей с "кельтами", но затем потерпел два поражения и финишировал на 3-й строчке. Вся четверка команд будет соревноваться и в этом году.

Состав корзин для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24:

Первая корзина: "Манчестер Сити", "Севилья", "Барселона", "Наполи", "Бавария", ПСЖ, "Бенфика", "Фейеноорд"

Вторая корзина: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Боруссия" Д, "Атлетико", РБ "Лейпциг", "Порту", "Арсенал"

Третья корзина: "Шахтер", "Зальцбург", "Милан", "Брага", "Лацио", "Црвена Звезда", ПСВ, "Копенгаген"

Четвертая корзина: "Реал Сосьедад", "Галатасарай", "Селтик", "Ньюкасл", "Унион", "Ланс", "Янг Бойз", "Антверпен"

Ранее "Шахтер" выбрал домашний стадион на еврокубки в нынешнем сезоне. Временным домом "горняков" стал "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Чемпион Украины будет делить арену с падшим грандом Германии "Гамбургом".