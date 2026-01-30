Куба сделала заявление после объявления Трампом чрезвычайного положения
Куба сделала жесткое заявление относительно действий США, обвинив Вашингтон в подготовке новой волны экономического давления и возможной полной блокаде поставок топлива на остров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса в соцсети Х.
"Мы осуждаем перед всем миром этот грубый акт агрессии против Кубы и ее народа, который уже более 65 лет испытывает самую длительную и жестокую экономическую блокаду, которая когда-либо применялась против целой нации", - заявил глава МИД.
По его словам, сейчас рассматривается возможность введения полной блокады поставок топлива в страну. Для оправдания таких шагов, отметил Родригес, используется "длинный список лжи", призванный представить Кубу как угрозу, которой она не является.
В Гаване считают, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.
"Единственное злонамеренное влияние в Нашей Америке - это влияние правительства США, которое пытается подчинить народы и страны своей воле, лишить их ресурсов, суверенитета и независимости", - подчеркнул глава МИД Кубы.
Также в заявлении говорится, что Соединенные Штаты прибегают к шантажу и принуждению других государств, заставляя их присоединяться к политике блокады против Кубы.
Странам, которые отказываются поддерживать эти ограничения, по словам Родригеса, угрожают введением произвольных и злонамеренных пошлин, нарушающих нормы свободной торговли.
США против Кубы
В начале 2026 года отношения между США и Кубой резко обострились. Президент Дональд Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова.
В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями.
После операции в Венесуэле в США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой".
В Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.
Кроме того, президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном.
Уже сегодня президент Соединенных Штатов объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая исходит от Кубы.
Он заявил, что действия кубинского правительства непосредственно угрожают национальной безопасности и внешней политике США.
По данным Politico, в США рассматривают радикальный сценарий - полное перекрытие морских путей поставок нефти на Кубу для усиления экономического давления.