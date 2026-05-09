Куба останется без никеля после давления Трампа на канадцев

Экономика Кубы оказалась в шаге от коллапса из-за решения о выходе канадской компании Sherritt International Corp. Горнодобывающий гигант закрывает свои никелевые предприятия под мощным давлением Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Выход Sherritt закрывает доступ к твердым деньгам, которые страна получала от экспорта металлов. Sherritt - это не только добыча ископаемых, ведь компания владеет третью часть акций Energas SA. Это совместное предприятие производит электроэнергию, нефть и газ на острове.
Омар Эверлени Перес, бывший директор Центра кубинских экономических исследований, называет это решение разрушительным ударом.
Вот почему сотрудничество канадцев с Energas критически важно для Кубы:
Без канадской поддержки отключения света станут хроническими. Перес отмечает, что наибольшие проблемы возникнут именно в производстве электричества. Это может привести к полной остановке промышленных объектов в Гаване и других городах.
Никель всегда был сердцем кубинского экспорта как источник твердой валюты для Гаваны. Однако санкции США уже успели обескровить эту отрасль. Статистика демонстрирует стремительное падение доходов.
Если в 2021 году никель принес Кубе 788 миллионов долларов, то после давления и санкций Трампа доход обвалился до 88,6 миллиона долларов.
Sherritt работала на Кубе с 1990-х годов. Компания десятилетиями игнорировала американское эмбарго. Ее капитуляция сегодня является значительной уступкой силе санкций США, отмечается в материале.
На днях Трамп раскрыл перед публикой план, как он захватит Кубу. Американский президент сказал, что на обратном пути из Ирана авианосец США "подойдет на сотню метров к Кубе" и Гавана объявит капитуляцию.
Трамп также ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы. Это тоже является частью многомесячной кампании по давлению на Гавану.
А по данным источников Politico, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.