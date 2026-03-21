Куба отказалась обсуждать смену власти с США, – заявление МИД

Жесткая позиция по вопросу власти

Кубинская сторона четко обозначила границы диалога с Вашингтоном. По словам Фернандеса де Коссио, любые темы, касающиеся внутреннего политического устройства страны, не подлежат обсуждению.

"Политическая система Кубы не подлежит переговорам, и, конечно, ни президент, ни должность какого-либо чиновника не являются предметом обсуждения с Соединёнными Штатами".

Реакция на слухи о сделке

Ранее в медиа распространялась информация о возможных переговорах между США и Кубой, в рамках которых якобы рассматривался вариант экономического соглашения.

Предполагалось, что смягчение санкций могло быть связано с изменениями в руководстве страны.

Однако в Гаване такие предположения фактически опровергли, подчеркнув, что подобные условия не обсуждаются.

О чем готовы говорить стороны

При этом Куба подтвердила, что контакты с американской стороной продолжаются. Как отметил представитель МИД, стороны действительно могут обсуждать ряд сложных, но взаимно важных вопросов.

Речь идет, в частности, о торговых отношениях и финансовых претензиях, которые остаются предметом переговоров между двумя странами.