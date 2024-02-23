Индия требует от РФ освобождения своих граждан, которые в армии на "вспомогательных работах"
Индия обратилась к РФ с просьбой о досрочном освобождении некоторых своих граждан, которые работают с российской армией на "вспомогательных должностях".
Об этом заявило Министерство иностранных дел Индии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года.
Граждане многих стран искали работу в российской армии, в том числе из соседнего с Индией Непала.
"Нам известно, что несколько граждан Индии записались на "вспомогательную работу" в российской армии", - говорится в заявлении.
Что еще сказали дипломаты
Также указывается, что посольство Индии регулярно обсуждало этот вопрос с соответствующими российскими властями для их досрочного освобождения.
"Мы призываем всех индийских граждан проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - добавили дипломаты.
Россияне набирают на войну против Украины иностранцев
Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.
В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.
Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.
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