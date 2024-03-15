В Одессе снова увеличилось количество жертв российских ударов

В Одессе в результате сегодняшних российских ракетных ударов увеличилось количество погибших. Уже известно о шестнадцати жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской военной администрации (ОВА) Олега Кипера в эфире национального телемарафона.

По словам чиновника, по состоянию на данный момент уже известно о 16 погибших.

Кроме того, в больницы было направлено всего 55 одесситов.

"10 из них "тяжелые"", - добавил глава администрации.

Отметим, перед этим, в 14:12, в ОВА информировали о 14 погибших и 46 раненых. К сожалению, число жертв продолжает расти.

"Тем временем уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших, еще около сотни человек стоят в очередях у пунктов приема", - добавил Кипер.

В ГСЧС в 16:19 рассказали, что из-за угрозы повторных обстрелов со стороны врага спасатели вынуждены периодически прерывать работы и находиться в укрытиях.

Чрезвычайники добавили, что в результате вражеского ракетного удара среди 16 погибших - один спасатель. Пострадали 53 человека, из которых 8 - сотрудники ГСЧС.

Обновлено в 16:40

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что среди погибших в результате сегодняшней атаки - его бывший первый заместитель Сергей Тетюхин.

Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие - это современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства... Вечная память всем, кто погиб в результате российских атак", - говорится в сообщении.

Сергей Тетюхин погиб в результате российского обстрела Одессы (фото: t.me/truonline)

Обновлено в 16:45

Также в результате обстрела Одессы погиб экс-начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев, рассказали мэр города Труханов, глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко и депутат горсовета Андрей Вагапов, передает "Суспільне".

Гостищев в 2019 году возглавил патрульную полицию Одесской области, а в 2021 году стал заместителем начальника Одесской полиции. После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стал командиром батальона "Цунами".

В результате российского удара по Одессе 15 марта погиб Александр Гостищев (фото: facebook.com)

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, российские террористы сегодня, 15 марта, атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После этого интервенты повторно ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о десятках пострадавших, были погибшие.

В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.