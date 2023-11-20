Какое оружие США передали Украине с начала президентства Байдена: полный список

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине вооружение стоимостью более 40 миллиарда долларов с начала президентства Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пентагона .

Согласно информации ведомства, США уже передали Украине: средства противовоздушной обороны, артиллерию и реактивные системы залпового огня, наземную технику, в том числе танки и боевые машины пехоты, вертолеты и различные авиационные ракеты, патрульные катеры и не только. Общая стоимость всего предоставленного оружия - 44,8 млрд долларов.

В частности, среди переданного вооружения:

31 танк Abrams;

186 боевых машин пехоты Bradley;

189 бронетранспортеров Stryker;

300 бронетранспортеров M113;

39 реактивных систем залпового огня HIMARS;

один зенитный ракетный комплекс Patrtiot;

12 систем ПВО NASAMS;

более 10 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin;

С полным списком всего оружия, которое было передано Украине за время президентства Байдена, можно ознакомиться ниже.

Новый пакет военной помощи Украине

Напомним, сегодня, 20 ноября, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.

В него, в частности, вошла одна реактивная система залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin і TOW.

Анонс нового пакета произошел в день визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.