Яку зброю США передали Україні від початку президентства Байдена: повний список

Сполучені Штати Америки надали Україні озброєння вартістю понад 40 мільярдів доларів від початку президентства Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пентагону .

Згідно з інформацією відомства, США вже передали Україні: засоби протиповітряної оборони, артилерію та реактивні системи залпового вогню, наземну техніку, у тому числі танки та бойові машини піхоти, гелікоптери та різні авіаційні ракети, патрульні катери і не тільки. Загальна вартість усієї наданої зброї - 44,8 млрд доларів.

Зокрема, серед переданого озброєння:

31 танк Abrams;

186 бойових машин піхоти Bradley;

189 бронетранспортерів Stryker;

300 бронетранспортерів M113;

39 реактивних систем залпового вогню HIMARS;

один зенітний ракетний комплекс Patrtiot;

12 систем ППО NASAMS;

понад 10 тисяч протитанкових ракетних комплексів Javelin;

З повним списком усієї зброї, яка була передана Україні за часів президентства Байдена, можна ознайомитися нижче.

Новий пакет військової допомоги Україні

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 100 мільйонів доларів.

До нього, зокрема, увійшла одна реактивна система залпового вогню HIMARS та протитанкові комплекси Javelin і TOW.

Анонс нового пакету відбувся у день візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва. Він уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.