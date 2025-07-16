На какую зарплату реально претендовать в Украине: цифры вас удивят

Водители, продавцы и повара получают больше, чем раньше, а госслужащие - наоборот. В бюджетной сфере зарплаты остаются ниже средних по рынку, несмотря на общий рост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью с Work.ua.
Не секрет, что уровень зарплаты является одним из главных факторов, который побуждает к смене или поиску работы. За прошлый год в Украине зарплаты существенно выросли, однако не везде.
"За последний год средняя зарплата, по данным Work.ua, выросла на 22%(с 20 500 грн до 25 000 грн)", - сообщили на платформе.
Среди самых востребованных должностей отмечают такие заработные платы:
В то же время, отмечается, что, если учитывать период с начала полномасштабной войны, зарплаты выросли во всех отраслях.
Однако, не все так хорошо в бюджетной сфере. По словам собеседника РБК-Украина, сейчас на сайте 1 115 вакансий, размещенных государственными организациями.
"В основном зарплаты, предлагаемые кандидатам, ниже средних на рынке", - отметили в Work.ua.
Узнать подробнее о главных тенденциях, зарплатах и новых трендах на рынке труда, можно в полном блиц-интервью Work.ua для РБК-Украина.
Заметим, что вчера мы опубликовали полный рейтинг самых востребованных в Украине профессий.
Стоит также добавить, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла более чем на 22%, а именно на 24,1% до 23 460 гривен.
Кроме этого РБК-Украина также писало, на какие зарплаты рассчитывают украинские безработные.
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