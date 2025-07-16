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На какую зарплату реально претендовать в Украине: цифры вас удивят

Фото: зарплаты украинцев выросли на 22% (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Анна Березина

Водители, продавцы и повара получают больше, чем раньше, а госслужащие - наоборот. В бюджетной сфере зарплаты остаются ниже средних по рынку, несмотря на общий рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью с Work.ua.

Не секрет, что уровень зарплаты является одним из главных факторов, который побуждает к смене или поиску работы. За прошлый год в Украине зарплаты существенно выросли, однако не везде.

"За последний год средняя зарплата, по данным Work.ua, выросла на 22%(с 20 500 грн до 25 000 грн)", - сообщили на платформе.

Среди самых востребованных должностей отмечают такие заработные платы:

  • Продавец-консультант - 20 500 грн, +21%;
  • Менеджер по продажам - 35 000 грн, +27%;
  • Повар - 26 500 грн, +23%;
  • Кассир - 20 000 грн, +21%;
  • Водитель - 32 000 грн, +28%;
  • Грузчик - 22 500 грн, +25%; Грузчик - 22 500 грн, +25%;
  • Бариста - 20 500 грн, +21%.

В то же время, отмечается, что, если учитывать период с начала полномасштабной войны, зарплаты выросли во всех отраслях.

Однако, не все так хорошо в бюджетной сфере. По словам собеседника РБК-Украина, сейчас на сайте 1 115 вакансий, размещенных государственными организациями.

"В основном зарплаты, предлагаемые кандидатам, ниже средних на рынке", - отметили в Work.ua.

Узнать подробнее о главных тенденциях, зарплатах и новых трендах на рынке труда, можно в полном блиц-интервью Work.ua для РБК-Украина.

Заметим, что вчера мы опубликовали полный рейтинг самых востребованных в Украине профессий.

Стоит также добавить, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла более чем на 22%, а именно на 24,1% до 23 460 гривен.

Кроме этого РБК-Украина также писало, на какие зарплаты рассчитывают украинские безработные.

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