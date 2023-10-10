RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какое трофейное оружие из Украины россияне передали ХАМАС: в ГУР раскрыли детали

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия передала боевикам ХАМАС стрелковое оружие американских и европейских производителей, которое было захвачено в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что информацию о передаче ХАМАСу трофейного оружия из Украины получили от нескольких источников. После этого было проведено сопоставление данных. 

"Если говорить о том, какое оружие, речь идет о стрелковом оружии. Небольшие объемы, потому что речь идет не о настоящей помощи украинским оружием", - заявил Юсов. 

Представитель ГУР напомнил, что такими поставками россияне хотят реализовать свою информационно-психологическую операцию против Украины на международной арене, чтобы попытаться ослабить поддержку со стороны наших партнеров. 

По словам Юсова, операция была спланирована заранее и Россия знала о планах боевиков ХАМАС начать нападение на Израиль. В передаче оружия могли быть задействованы российские частные военные компании, добавил представитель военной разведки. 

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали убивать и похищать мирных жителей. 

После этого в Главном управлении разведки отметили, что Россия передала палестинским террористам захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Таким образом РФ пытается дискредитировать нашу страну на Ближнем Востоке. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСРоссийская ФедерацияИзраильПалестинаГлавное управление разведкиВойна России против Украины