Яку трофейну зброю з України росіяни передали ХАМАС: у ГУР розкрили деталі

Він зазначив, що інформацію про передачу ХАМАСу трофейної зброї з України отримали від кількох джерел. Після цього було проведено зіставлення даних.

"Якщо говорити про те, яка зброя, йдеться про стрілецьку зброю. Невеликі обсяги, тому що йдеться не про справжню допомогу українською зброєю", - заявив Юсов.

Представник ГУР нагадав, що таким постачанням росіяни хочуть реалізувати свою інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені, щоб спробувати послабити підтримку з боку наших партнерів.

За словами Юсова, операцію було сплановано заздалегідь і Росія знала про плани бойовиків ХАМАС розпочати напад на Ізраїль. У передачі зброї могли бути задіяні російські приватні військові компанії, додав представник воєнної розвідки.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали вбивати та викрадати мирних жителів.

Після цього в Головному управлінні розвідки зазначили, що Росія передала палестинським терористам захоплену під час бойових дій в Україні зброю. Таким чином РФ намагається дискредитувати нашу країну на Близькому Сході.