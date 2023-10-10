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Яку трофейну зброю з України росіяни передали ХАМАС: у ГУР розкрили деталі

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія передала бойовикам ХАМАС стрілецьку зброю американських та європейських виробників, яку було захоплено в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що інформацію про передачу ХАМАСу трофейної зброї з України отримали від кількох джерел. Після цього було проведено зіставлення даних.

"Якщо говорити про те, яка зброя, йдеться про стрілецьку зброю. Невеликі обсяги, тому що йдеться не про справжню допомогу українською зброєю", - заявив Юсов.

Представник ГУР нагадав, що таким постачанням росіяни хочуть реалізувати свою інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені, щоб спробувати послабити підтримку з боку наших партнерів.

За словами Юсова, операцію було сплановано заздалегідь і Росія знала про плани бойовиків ХАМАС розпочати напад на Ізраїль. У передачі зброї могли бути задіяні російські приватні військові компанії, додав представник воєнної розвідки.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали вбивати та викрадати мирних жителів.

Після цього в Головному управлінні розвідки зазначили, що Росія передала палестинським терористам захоплену під час бойових дій в Україні зброю. Таким чином РФ намагається дискредитувати нашу країну на Близькому Сході.

 

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