Какое трофейное оружие из Украины россияне передали ХАМАС: в ГУР раскрыли детали

Россия передала боевикам ХАМАС стрелковое оружие американских и европейских производителей, которое было захвачено в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что информацию о передаче ХАМАСу трофейного оружия из Украины получили от нескольких источников. После этого было проведено сопоставление данных.

"Если говорить о том, какое оружие, речь идет о стрелковом оружии. Небольшие объемы, потому что речь идет не о настоящей помощи украинским оружием", - заявил Юсов.

Представитель ГУР напомнил, что такими поставками россияне хотят реализовать свою информационно-психологическую операцию против Украины на международной арене, чтобы попытаться ослабить поддержку со стороны наших партнеров.

По словам Юсова, операция была спланирована заранее и Россия знала о планах боевиков ХАМАС начать нападение на Израиль. В передаче оружия могли быть задействованы российские частные военные компании, добавил представитель военной разведки.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали убивать и похищать мирных жителей.

После этого в Главном управлении разведки отметили, что Россия передала палестинским террористам захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Таким образом РФ пытается дискредитировать нашу страну на Ближнем Востоке.