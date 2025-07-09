ЕС намерен выделить на поддержку Украины 100 млрд евро: Bloomberg узнало детали

Война РФ против Украины не показывает никаких признаков окончания. В связи с этим ЕС рассматривает возможность создать фонд в размере 100 млрд евро на поддержку Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, деньги могут стать частью предложения ЕС по следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце месяца.

В случае, если страны блока примут его в рамках бюджетных договоров, финансирование начнет выплачиваться в 2028 году для поддержания стабильной финансовой помощи стране, которая охвачена войной.

Новое соглашение о финансировании будет следовать существующей модели, в которой Еврокомиссия предоставляет помощь Украине через гранты и дешевые гранты.

В то же время, идея рассматривается наряду с другими вариантами и будет обсуждаться до того, как будут опубликованы детали следующего многолетнего финансового плана (MFF). По словам источников, это должно произойти 16 июля, хотя некоторые элементы могут появиться на более позднее этапе.

Также люди рассказали, что ЕК сообщила министрам финансов ЕС в июне, что финансовые потребности Украины должны быть покрыты до начала 2027 года. Кроме того, ожидается, что увеличение на оборону в этом году на 8,4 млрд долларов будет профинансировано внутри страны.

ЕК также предупредила, что из-за продолжающейся войны, сокращение международной помощи и более слабой экономической активности может возникнуть бюджетный дефицит.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам во вторник, что "сейчас мы действительно оцениваем и работаем над различными вариантам" для обеспечения финансирования на следующий год. Он добавил, что блок "готов оказывать всю необходимую поддержку Украине так долго, как это будет необходимо".

Кроме того, Домбровскис заявил, что ЕК рассмотрит имеющиеся у нее варианты увеличения помощи "через бюджет ЕС, а также за счет возможностей использования доходов от российских суверенных активов" после того, как МВФ оценит потенциальный дефицит финансирования Украины.