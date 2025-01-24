Какую роль Китай может сыграть в завершении войны РФ против Украины: мнение политолога

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что вчерашнее обращение президента США Дональда Трампа было лишь призывом, абстрактным заявлением, которое с точки зрения конкретных политических действий никого ни к чему не обязывает. Да и нет ответа на ключевой вопрос: каким образом будет организовано взаимодействие между Китаем и США по прекращению войны России против Украины.

По его мнению, Пекин не намерен спешить и вмешиваться. Максимум - активнее заговорит о переговорных усилиях.

"Но давить на Путина и принуждать к завершению войны не будет. Зачем? Потому что этого хочет Трамп? Китай просто дождется, когда Трамп не добьется успеха, и тогда, возможно, начнет играть более значимую роль в переговорах. Это очень вероятный сценарий", - сказал Фесенко.

По его словам, Пекин может включиться, когда дойдет до согласования формата мирных переговоров и в каком составе они будут проходить, кроме Украины, России и США. Но пока нет четких заявлений, готов или нет участвовать Китай, сложно оценить, насколько действенным окажется его вклад.

"Не исключаю, что на каком-то этапе будет приглашение присоединиться к переговорному процессу. Но чтобы на условиях, мол, пусть Китай надавит на Россию, а в обмен получит что-то от США, вряд ли. Непонятно, как Си и Трамп могут взаимодействовать по прекращению конфликтов. Но если оба покажут готовность влиять на ситуацию, это интересный вариант. Пока это выглядит утопично. Они могут попытаться это сделать, но не стоит ждать каких-то результатов для Украины уже в ближайшее время", - добавил политолог.