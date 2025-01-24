Яку роль Китай може відіграти у завершенні війни РФ проти України: думка політолога

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що вчорашнє звернення президента США Дональда Трампа було лише закликом, абстрактною заявою, яка з точки зору конкретних політичних дій нікого ні до чого не зобов'язує. Та й немає відповіді на ключове питання: яким чином буде організовано взаємодію між Китаєм і США щодо припинення війни Росії проти України.

На його думку, Пекін не має наміру поспішати й втручатися. Максимум - активніше заговорить про переговорні зусилля.

"Але тиснути на Путіна і примушувати до завершення війни не буде. Навіщо? Тому що цього хоче Трамп? Китай просто дочекається, коли Трамп не досягне успіху, і тоді, можливо, почне відігравати більш значущу роль у переговорах. Це дуже ймовірний сценарій", - сказав Фесенко.

За його словами, Пекін може включитися, коли дійде до погодження формату мирних переговорів і в якому складі вони відбуватимуться, окрім України, Росії та США. Але поки немає чітких заяв, готовий чи ні брати участь Китай, складно оцінити, наскільки дієвим виявиться його внесок.

"Не виключаю, що на якомусь етапі буде запрошення приєднатися до переговорного процесу. Але щоб на умовах, мовляв, нехай Китай натисне на Росію, а в обмін отримає щось від США, навряд чи. Незрозуміло, як Сі та Трамп можуть взаємодіяти щодо припинення конфліктів. Але якщо обидва покажуть готовність впливати на ситуацію, це цікавий варіант. Поки це виглядає утопічно. Вони можуть спробувати це зробити, але не варто чекати якихось результатів для України вже найближчим часом", - додав політолог.