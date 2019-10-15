КСУ на закритому засіданні розгляне відновлення в посаді Шевчука

Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Строків розгляду заяви про поновлення Шевчука на посаді голови КСУ поки немає

Судді Конституційного суду планують на закритому засіданні розглянути заяву Станіслава Шевчука про поновлення на посаді голови суду. Про це РБК-Україна розповів джерело.

Так, 15 жовтня Станіслав Шевчук прибув в Конституційний суд і надав до суду заяву.

За словами співрозмовника РБК-Україна, в Конституційному суді відбудуться закриті збори суддів щодо вирішення цього питання.

"Це пленарне засідання. Це буде закрите засідання суддів, швидше за все. Ніяких термінів поки немає, адже такого ще не було. Передбачити, як судді будуть розглядати заяву поки складно", - повідомило джерело.

Крім того зараз на сайті КСУ відсутні анонси про розгляд заяви у порядку денному суду.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відновив Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ. 15 жовтня Шевчук вийшов на роботу.

У Конституційному суді України повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Шевчука.

Нагадаємо, Станіслав Шевчук був звільнений з посади голови КСУ 14 травня. Тоді Шевчук заявив про "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади", а також звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.