ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ на закритому засіданні розгляне відновлення в посаді Шевчука

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 13:53
КСУ на закритому засіданні розгляне відновлення в посаді Шевчука
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Строків розгляду заяви про поновлення Шевчука на посаді голови КСУ поки немає

Судді Конституційного суду планують на закритому засіданні розглянути заяву Станіслава Шевчука про поновлення на посаді голови суду. Про це РБК-Україна розповів джерело.

Так, 15 жовтня Станіслав Шевчук прибув в Конституційний суд і надав до суду заяву.

КСУ на закритому засіданні розгляне відновлення в посаді Шевчука

За словами співрозмовника РБК-Україна, в Конституційному суді відбудуться закриті збори суддів щодо вирішення цього питання.

"Це пленарне засідання. Це буде закрите засідання суддів, швидше за все. Ніяких термінів поки немає, адже такого ще не було. Передбачити, як судді будуть розглядати заяву поки складно", - повідомило джерело.

Крім того зараз на сайті КСУ відсутні анонси про розгляд заяви у порядку денному суду.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відновив Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ. 15 жовтня Шевчук вийшов на роботу.

У Конституційному суді України повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Шевчука.

Нагадаємо, Станіслав Шевчук був звільнений з посади голови КСУ 14 травня. Тоді Шевчук заявив про "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади", а також звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

З КСУ звільнили трьох суддів КСУ знову зняв закон про люстрацію з порядку денного
Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся